حمد محمد: اسعى لتقديم موسم قوي مع شبين والفريق يضم عناصر مميزة

قال حمد محمد حمد الظهير الأيمن الجديد لفريق جمهورية شبين، إنه يسعي لتقديم موسم قوي ومميز بعد انضمامه للفريق خلال الموسم الجديد.



وكان جمهورية شبين قد نجح في ضم اللاعب حمد محمد لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة.



واضاف حمد في تصريحات ل" صدي البلد" أن فريق جمهورية شبين يضم مجموعة مميزة من اللاعبين خلال تلك الفترة، ونسعي جاهدين للمنافسة خلال الموسم الجديد بدوري الممتاز ب.



وأوضح حمد أن المنافسة في الموسم الجديد لن تكون سهله في مجموعة القاهرة خاصة بعد هبوط الثلاثي بتروجيت ونجوم المستقبل والداخلية وانضمامهم لمجموعة القاهرة.



واختتم حمد تصريحاته قائلا" أسعي لتحقيق الصعود لثالث مرة في تاريخي ،ىبعد تحقيقه مع فريقي النصر للتعدين وأسوان".