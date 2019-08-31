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رياضة

اليوم.. بني سويف يبدأ معسكره الجديد بالإسكندرية

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:34 ص
فريق بني سويف
فريق بني سويف
مالك خالد
يبدأ اليوم السبت فريق بني سويف بقيادة حسن موسي، مرحلة جديدة من استعدادات الفريق للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.

وأعلن الجهاز الفنى لنادى بني سويف عن خوض معسكر ببرج العرب بالإسكندرية، بداية من اليوم السبت ولمدة ١١ يوما ، في المرحلة الثالثة من خطة تجهيزات الفريق للموسم الجديد.

وكان فريق بني سويف قد خاض معسكرا لمدة شهر بمنتجع الاسيوطي سبورت في المرحلة الثانية ولعب الفريق خلال الفترة الماضية ١٣ مباراة ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

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