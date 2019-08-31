أحمد حلمي: خيال مآتة تجربة جديدة.. وبحب أشتغل مع منة شلبى

خرج الفنان أحمد حلمي عن صمته وتحدث عن الشخصيات التي قدمها في فيلمه الأخير «خيال مآتة»، والتي تطلبت منه بذل مجهود مضاعف لخروج الفيلم في صورة جيدة.



وقال خلال حديثه لشاشة دبي أن شخصية العجوز أرهقته حيث أخذت الكثير من الوقت والمكياج مما سبب له إرهاق كبير، مضيفًا أنه تدرب على تغير صوته من شخصية للأخري.



وعن منة شلبي قال حلمي: «ممثلة شاطرة وانا برتاح وانا شغال معاها وبينا كاريزما حلوة أوي».



ووصف حلمي فيلمه الأخير «خيال مآتة» بالتجربة المختلفة، مضيفًا: «بحب دائما خوض التجارب الجديدة».



فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.