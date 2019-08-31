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رياضة

تليفونات بني سويف يواجه السكة الحديد وديا الاثنين المقبل

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:46 ص
تليفونات بني سويف
تليفونات بني سويف
مالك خالد
قرر الجهاز الفني لنادى تليفونات بني سويف بقيادة الدكتور عماد سمير، خوض مباراة ودية أمام فريق ىالسكة الحديد ، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من الممتاز ب.

وقال الدكتور عماد سمير المدير الفني لنادى تليفونات بني سويف، إن المباراة ستقام يوم الاثنين المقبل علي ملعب السكة الحديد، ضمن وديات الفريق للتحضير للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي فريق تليفونات بني سويف في ودية جديدة م فريق ناصر الفكرية غدا الأحد على ملعب التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

ويسعي الجهاز الفنى التليفونات للوقوف على مستوي اللاعبين وتحهيزهم بشكل جيد للفترة المقبلة من دوري القسم الثاني.

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