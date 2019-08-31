ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: 13 % من الشركات تغادر الصين

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:35 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن نحو 13 بالمائة من الشركات ستخرج من الصين.

وقال ترامب: "شاهدت منذ قليل على شريط الأخبار، أن نحو 13 بالمائة من الشركات تخطط لمغادرة الصين في المستقبل القريب، هذه قضية كبيرة، وأنا لست مندهشا من ذلك، أعتقد أن الرقم سيكون أكبر من ذلك بكثير، لأنهم (في الصين) لا يمكنهم منافسة الرسوم الجمركية، يخفضون قيمة عملتهم ويجمعون المال".

ولم يحدد الرئيس الأمريكي عن أي شركات يدور الحديث.

هذا ووثقت السلطات الأمريكية زيادة الرسوم على السلع من الصين تصل إلى 300 مليار دولار سنويا ليس بنسبة 10 في المائة ولكن بنسبة 15 في المائة، ابتداء من الأول من سبتمبر و15 ديسمبر.

وأمر الرئيس الأمريكي الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين، وأن تصنع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعاقب نفسه.. ضريبة واردات شركات التكنولوجيا الأمريكية من الصين قيد التنفيذ

ترامب يعلن الهدنة ويبحث عن حل.. الحرب مع الصين تصيب الاقتصاد العالمي.. تأثير مدمر للتعريفات الجمركية والخاسرين بالجملة

الحرب ابتدت.. الصين تنتقم من ترامب وتضحي باليوان.. وأمريكا تهدد برد قاس.. ومحللون: بكين ستواجه هروب المستثمرين

ترشيحاتنا

عربية النواب: زيارة السيسي للكويت تهدف للارتقاء بالعلاقات بين البلدين

ترامب يكشف موعد فرض التعريفات الجمركية على الصين

حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن

محمد النني يصل تركيا تمهيدا للانتقال إلى بيشكتاش التركي .. فيديو

مصطفى شعبان لمتابعيه: قمة الألم ان تعتاد على الألم

ليفربول واستون فيلا.. أهم مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور