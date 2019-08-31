بدون حرمان.. اخسري 3 كيلو أسبوعيا

يحلم العديد من الأشخاص بالحصول على قوام مثالى والتخلص من الدهون الزائدة والسمنة للأبد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذا النوع من الرجيم السريع للتخلص من ٣ كيلو أسبوعيا.
كشف الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية عن أسهل انواع الرحيم السريع لإنقاص الوزن ثلاث كيلو أسبوعيا.
الإفطار يوميًا:
2 بيضة مسلوقة +1 توست رجيم
اليوم الأول
الغداء : 2 شريحة لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء + ملعقتين أرز
العشاء : كوب زبادى
اليوم الثاني :
الغداء : 200 جم لحم مشوي + خس + خيار.
العشاء : ثمرة فاكهة
اليوم الثالث :
الغداء : 500 جم فراخ مشوية أو باردة "لانشون فراخ" + خضار مسلوق.
العشاء : قطعة جبن لايت + 1 توست رجيم
اليوم الرابع :
الغداء : طبق شوربة خضار + سلطة خضراء "بدون طماطم".
العشاء : 1 كوب زبادي + خيار.
اليوم الخامس :
الغداء : علبة تونة + شريحة توست سن + 1 طماطم.
العشاء : تفاح أو كيوى او اناناس او برتقال بأي كمية.
اليوم السادس :
الغداء : سمكة مشوية + نصف رغيف بلدى
العشاء : ثمرة فاكهة
اليوم السابع :
الغداء : طبق تورلى + سلاطة خضراء.
العشاء : تفاح او برتقال او اناناس او كيوى بأي كمية.
كشف الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية عن أسهل انواع الرحيم السريع لإنقاص الوزن ثلاث كيلو أسبوعيا.
الإفطار يوميًا:
2 بيضة مسلوقة +1 توست رجيم
اليوم الأول
الغداء : 2 شريحة لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء + ملعقتين أرز
العشاء : كوب زبادى
اليوم الثاني :
الغداء : 200 جم لحم مشوي + خس + خيار.
العشاء : ثمرة فاكهة
اليوم الثالث :
الغداء : 500 جم فراخ مشوية أو باردة "لانشون فراخ" + خضار مسلوق.
العشاء : قطعة جبن لايت + 1 توست رجيم
اليوم الرابع :
الغداء : طبق شوربة خضار + سلطة خضراء "بدون طماطم".
العشاء : 1 كوب زبادي + خيار.
اليوم الخامس :
الغداء : علبة تونة + شريحة توست سن + 1 طماطم.
العشاء : تفاح أو كيوى او اناناس او برتقال بأي كمية.
اليوم السادس :
الغداء : سمكة مشوية + نصف رغيف بلدى
العشاء : ثمرة فاكهة
اليوم السابع :
الغداء : طبق تورلى + سلاطة خضراء.
العشاء : تفاح او برتقال او اناناس او كيوى بأي كمية.