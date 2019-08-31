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مرأة

بدون حرمان.. اخسري 3 كيلو أسبوعيا

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:45 ص
رجيم ٣ كيلو أسبوعيا
رجيم ٣ كيلو أسبوعيا
أسماء عبد الحفيظ
يحلم العديد من الأشخاص بالحصول على قوام مثالى والتخلص من الدهون الزائدة والسمنة للأبد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذا النوع من الرجيم السريع للتخلص من ٣ كيلو أسبوعيا.

كشف الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية عن أسهل انواع الرحيم السريع لإنقاص الوزن ثلاث كيلو أسبوعيا.

الإفطار يوميًا:
2 بيضة مسلوقة +1 توست رجيم
اليوم الأول
الغداء : 2 شريحة لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء + ملعقتين أرز
العشاء : كوب زبادى

اليوم الثاني :
الغداء : 200 جم لحم مشوي + خس + خيار.
العشاء : ثمرة فاكهة

اليوم الثالث :
الغداء : 500 جم فراخ مشوية أو باردة "لانشون فراخ" + خضار مسلوق.
العشاء : قطعة جبن لايت + 1 توست رجيم

اليوم الرابع :

الغداء : طبق شوربة خضار + سلطة خضراء "بدون طماطم".
العشاء : 1 كوب زبادي + خيار.

اليوم الخامس :

الغداء : علبة تونة + شريحة توست سن + 1 طماطم.
العشاء : تفاح أو كيوى او اناناس او برتقال بأي كمية.

اليوم السادس :

الغداء : سمكة مشوية + نصف رغيف بلدى
العشاء : ثمرة فاكهة

اليوم السابع :

الغداء : طبق تورلى + سلاطة خضراء.
العشاء : تفاح او برتقال او اناناس او كيوى بأي كمية.

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