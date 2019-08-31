بدون حرمان.. اخسري 3 كيلو أسبوعيا

يحلم العديد من الأشخاص بالحصول على قوام مثالى والتخلص من الدهون الزائدة والسمنة للأبد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذا النوع من الرجيم السريع للتخلص من ٣ كيلو أسبوعيا.



كشف الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية عن أسهل انواع الرحيم السريع لإنقاص الوزن ثلاث كيلو أسبوعيا.



الإفطار يوميًا:

2 بيضة مسلوقة +1 توست رجيم

اليوم الأول

الغداء : 2 شريحة لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء + ملعقتين أرز

العشاء : كوب زبادى



اليوم الثاني :

الغداء : 200 جم لحم مشوي + خس + خيار.

العشاء : ثمرة فاكهة



اليوم الثالث :

الغداء : 500 جم فراخ مشوية أو باردة "لانشون فراخ" + خضار مسلوق.

العشاء : قطعة جبن لايت + 1 توست رجيم



اليوم الرابع :



الغداء : طبق شوربة خضار + سلطة خضراء "بدون طماطم".

العشاء : 1 كوب زبادي + خيار.



اليوم الخامس :



الغداء : علبة تونة + شريحة توست سن + 1 طماطم.

العشاء : تفاح أو كيوى او اناناس او برتقال بأي كمية.



اليوم السادس :



الغداء : سمكة مشوية + نصف رغيف بلدى

العشاء : ثمرة فاكهة



اليوم السابع :



الغداء : طبق تورلى + سلاطة خضراء.

العشاء : تفاح او برتقال او اناناس او كيوى بأي كمية.