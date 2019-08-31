الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بتعيينات جديدة واستحداث وزارة.. وسوريا توافق على وقف إطلاق النار في إدلب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

حزب الله يسلم الجيش اللبناني الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في بيروت

الرئيس الأمريكي يستضيف أمير الكويت في البيت الأبيض

وزير الدفاع العراقي يتوعد بإجراءات عسكرية للدفاع عن بلاده ضد أي اعتداء خارجي

وزارة الخزانة الأمريكية تدرج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" على قائمتها السوداء

ترامب ينفي ضلوع بلاده في انفجار صاروخ إيراني



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الآثار المصرية تعرض لأول مرة تابوت الملكة تاوسرت،آخر ملكات الأسرة 19 بعد مرور أكثر من عقدين علي اكتشافه بمتحف الأقصر، فيما نقلت عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن عملية النقل تمت مساء أمس الخميس بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار.



على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرًا ملكيا بتعيين فهد العيسى رئيسا للديوان الملكي، إضافة إلى إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتعيين بندر الخريف وزيرا لها، إضافة إلى أمر بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.



وأضافت الصحيفة أن الملك سلمان أمر أيضًا بتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وإنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية، فضلًا عن تأسيس هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.



وتضمنت الأوامر كذلك تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة، وتعيين فهد بن محمد العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وبندر إبراهيم الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، وبندر محمد بندر العيبان مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وعواد العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير،

مازن إبراهيم الكهموس رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.



وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن متحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت أنه سيستضيف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد في البيت الأبيض في 12 سبتمبر، مشيرةً إلى أنهما سيناقشان التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب.



وأفادت "الجريدة" بأن مليشيات حزب الله اللبنانية سلمت الجيش اللبناني أمس الجمعة،الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في بيروت، الأحد الماضي.



ونقلت "الوطن" عن مصدر عسكري سوري قوله إن دمشق أعلنت الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من صباح اليوم، مضيفًا: "مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين".



وذكرت "القبس" أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري توعد بإجراءات عسكرية للدفاع عن بلاده ضد أي اعتداء خارجي، مضيفًا: "سنتخذ الإجراءات اأامنية والعسكرية للدفاع عن البلاد تجاه أي اعتداء على أي جهة عراقية" مشددًا على "ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي مساس بسيادة وكرامة العراق".



وقالت "الأنباء" إن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على قبطانها، قائلة: "اتخذ فرع وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية اليوم إجراءات ضد أدريان داريا 1، وهي ناقلة نفط تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الإيراني، يستفيد منه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي".



ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قوله إن واشنطن لديها معلومات موثوقة بأن الناقلة الإيرانية اتجهت إلى ميناء طرطوس بسوريا، مضيفًا: "من الخطأ الجسيم الثقة بظريف"، مشيرا إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سوريا.



دوليًا، اهتمت "الجريدة" بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن واشنطن ليست لديها أي صلة بالانفجار الذي وقع في مركز فضاء إيراني أول أمس الخميس أثناء محاولة إطلاق صاروخ متمنيا للسلطات الإيرانية التوفيق في معرفة ملابساته.



وذكرت "الراي" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أكدت أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به، قائلةً إنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوغرام بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 في المئة وهو ما لا يزال أقل بكثير عن نسبة 20 في المئة التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90 في المئة التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.



وأفادت "الوطن" بأن قاضي عسكري أمريكي حدد سنة 2021 موعدا لمحاكمة خالد شيخ محمد، والذي يوصف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001، فيما قال العقيد شون كوهين من القوات الجوية أمس الجمعة أن المحاكمة ستجرى في 11 يناير عام 2021، في "معسكر العدل" في قاعدة غوانتانامو العسكرية بكوبا.



























