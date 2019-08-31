اخبار الرياضة .. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الكأس.. مصر تحطم الرقم القياسي فى الألعاب الأفريقية.. النني يصل تركيا تمهيدا للتوقيع لبشكتاش

فى أجواء عائلية.. نجم الأهلي يحتفل بخطوبته



مصر تحطم الأرقام القياسية في دورة الألعاب الأفريقية بـ270 ميدالية



نجم الأهلي السابق يقترب من الإسماعيلي في الميركاتو الصيفى



محمد النني يصل تركيا تمهيدا للانتقال إلى بيشكتاش التركي.. فيديو



صدى البلد يكشف تفاصيل المدرب الصربي الجديد للإسماعيلي



نجوم الأهلي والزمالك.. إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا للسعودية



احتفل أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، صاحب الـ26 عاما، بخطوبته فى أجواء عائلية مساء أمسحطمت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة المقامة في مدينة الرابط بدولة المغرب وتختتم منافساتها السبت، جميع الأرقام القياسية في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الأفريقية، التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيلاقترب مسئولو النادي الإسماعيلي من التعاقد مع اللاعب صبري رحيل نجم الأهلي والزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار تدعيم الفريق الأصفر استعدادا لانطلاق الموسم المقبل سواء بطولة الدوري المصري أو البطولة العربيةوصل الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، إلى تركيا من أجل الانتقال لصفوف بيشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاريةاقترب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي من حسم ملف المدير الفني لفريق الكرة الأول، وذلك عقب الاستقرار على مدير فني صربي للتعاقد معه استعدادا للموسم الجديدأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأوليمبى السعودي الدوليتين يومي 7 و10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية