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اخبار الرياضة .. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الكأس.. مصر تحطم الرقم القياسي فى الألعاب الأفريقية.. النني يصل تركيا تمهيدا للتوقيع لبشكتاش

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:13 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري
أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائى كأس مصر والمقرر لها غدا، الأحد، على ملعب الإسماعيلية.. للمزيد اضغط هنا

فى أجواء عائلية.. نجم الأهلي يحتفل بخطوبته

احتفل أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، صاحب الـ26 عاما، بخطوبته فى أجواء عائلية مساء أمس.. للمزيد اضغط هنا

مصر تحطم الأرقام القياسية في دورة الألعاب الأفريقية بـ270 ميدالية

حطمت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة المقامة في مدينة الرابط بدولة المغرب وتختتم منافساتها السبت، جميع الأرقام القياسية في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الأفريقية، التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل.. للمزيد اضغط هنا

نجم الأهلي السابق يقترب من الإسماعيلي في الميركاتو الصيفى

اقترب مسئولو النادي الإسماعيلي من التعاقد مع اللاعب صبري رحيل نجم الأهلي والزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار تدعيم الفريق الأصفر استعدادا لانطلاق الموسم المقبل سواء بطولة الدوري المصري أو البطولة العربية.. للمزيد اضغط هنا

محمد النني يصل تركيا تمهيدا للانتقال إلى بيشكتاش التركي.. فيديو

وصل الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، إلى تركيا من أجل الانتقال لصفوف بيشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. للمزيد اضغط هنا

صدى البلد يكشف تفاصيل المدرب الصربي الجديد للإسماعيلي

اقترب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي من حسم ملف المدير الفني لفريق الكرة الأول، وذلك عقب الاستقرار على مدير فني صربي للتعاقد معه استعدادا للموسم الجديد.. للمزيد اضغط هنا

نجوم الأهلي والزمالك.. إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا للسعودية

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأوليمبى السعودي الدوليتين يومي 7 و10 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية.. للمزيد اضغط هنا

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