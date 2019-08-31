ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: الرسوم الجديدة على البضائع الصينية تدخل حيز التنفيذ غدا

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:51 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رسوما جمركية إضافية تبلغ 15 في المئة على بضائع صينية بقيمة 125 مليار دولار، ستدخل حيز التنفيذ الأحد.

وردا على أسئلة صحفيين بشأن إمكان تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ لاحق، أجاب الرئيس الأمريكي "لقد تم تثبيتها" حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية.

وستدخل الرسوم حيز التنفيذ الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (04:01 بتوقيت غرينتش)، بحسب مكتب الممثل التجاري. وتشمل البضائع المستهدفة مجموعة واسعة من المنتجات ولا سيما في قطاعات الأغذية والنسيج والأحذية والأثاث، وكذلك الساعات الذكية وأجهزة التليفزيون ذات الشاشات المسطحة.

وتصاعدت الحرب التجارية الصينية الأمريكية منذ أن فرض ترامب أول رسوم على الصلب والألمنيوم في مارس 2018.

وأعلنت بكين الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية ردا على الإجراءات الأمريكية على ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأمريكية. وردت واشنطن برفع قيمة الرسوم الجمركية على ما يساوي 250 مليار دولار من السلع الصينية من 25 إلى 30 في المئة.

وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مخاوف من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وكثف قادة دول مجموعة السبع خلال قمتهم الأخيرة في فرنسا دعواتهم للتهدئة في هذا الصدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يكشف موعد فرض التعريفات الجمركية على الصين

ترشيحاتنا

لو بتربي قطط في المنزل..10 نصائح لا يمكن اغفالها.. وتحذير خاص للحوامل

تليفزيون إسرائيل: حزب الله يتأهب لهجوم انتقامي ضد تل أبيب

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم .. فيديو

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلا أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

3 كلمات مكفرات لكل ذنوبك.. رددها يوميًا

نجوم الأهلي والزمالك.. إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا للسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس عصرية وجمال طبيعى.. شاهد أبرز إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور