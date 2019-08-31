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منوعات

هبوط بأسهم تويتر بعد اختراق حساب رئيسه

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:38 م
صدى البلد
تعرض حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" للاختراق ، إذ أرسل تغريدات وأعاد إرسال تغريدات يمكن لأي شخص أن يراها شملت إهانات عنصرية وشتائم على صفحته التي يبلغ عدد متابعيها نحو أربعة ملايين.

وقال موقع "تويتر" في تغريدة حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم السبت - إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق ويحقق فيما حدث.

وادعت إحدى التغريدات التي نشرت على حساب دورسي بعد قرصنته أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان بريئا، في حين احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحق الأمريكيين من أصل أفريقي ..كما ظهرت على الصفحة تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقر تويتر.
وبعد فترة وجيزة من قرصنة الحساب على ما يبدو، تم حذف التغريدات المسيئة.
وهبط سعر سهم "تويتر" بأقل من واحد في المئة في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.

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اختراق الحساب الرسمي الخاص بـ مؤسس تويتر جاك دورسي

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