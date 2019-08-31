جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتفوق فى برنامج التبادل الأكاديمي مع الاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشهد حالة من النشاط الدولى غير المسبوق من خلال تفعيل برامج التبادل التعليمى والأكاديمى مع الإتحاد الأوروبى، وهى أنشطة لها عدة أوجه تستهدف فى المقام الأول توفير المناخ الصحى للطلاب المشاركين فى هذا النوع من البرامج الدولية للتعرف على مجتمعات جديدة ، من حيث العادات والتقاليد مع صقل مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وهو التوجه الذى تتبناه الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة من أجل تطوير القدرات العلمية من خلال ربط النظرية بالتطبيق والاطلاع على الواقع الميدانى لسوق العمل.





وأضاف أنه فى إطار هذا النشاط الطلابى من المقرر أن يقوم قريبًا وفد رفيع المستوى من أساتذة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بزيارة جامعة لوشيان بلاجا بمدينه سيبو فى رومانيا ليصل بذلك عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى هذا البرنامج الأكاديمى حتى هذا العام الى ٢٩ مدرسًا يمثلون مختلف الكليات بالجامعة بينما يصل عدد الطلاب المشاركين فى برنامج التبادل الطلابى الى ٤٦ طالبًا يمثلون مرحلتين دراسيتين ما قبل وبعد التخرج من كليات : الطب البشرى – طب الأسنان – العلوم الطبية – الإعلام – الادارة والاقتصاد – الآثار والارشاد السياحى.





وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية إلى أنه من خلال تلك المشاركة الدولية أصبحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة مصرية تعقد شراكة من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبي وجامعة لوشيان بلاجا برومانيا باعتبارها من أهم وأبرز برامج التبادل الطلابي ولأعضاء هيئة التدريس شاركت فيه الجامعة منذ ثلاث اعوام وكان من اهم نتائجه أن أصبح للجامعة سمعة طيبة لدى الاتحاد الاوروبى تؤهلها للانضمام مع أى جامعة أوروبية





وقالت "كما أصبحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هى أول جامعة خاصة فى مصر وثانى الجامعات الحكومية التى تم اعتمادها كبرنامج يمنح تبادل طلابى للدراسات العليا ومرحلة ما قبل التخرج ولم يقتصر الأمر على تمويل الأبحاث العلمية كما هو متبع فى الجامعات المصرية وقد أسفرت نتائج هذا النشاط الذى تقوم به الجامعة عن نجاح البرنامج بشكل لافت للنظر واعتماده واستمراره على مدى السنوات السابقه مع تحوله ليصبح منح مالية كاملة لدرجات الدراسات العليا بدلا من نظام الـ 5 شهور فقط".





ولفتت الدكتورة ياسمين الكاشف الانتباه الى أن هذا المشروع يعد بمثابة مبادرة جديدة على خارطة طريق الجامعة التى تسعى بشكل مستمر نحو المشاركة في كل ما يفيد طلابها مما أنه يعكس أيضا استعداد الجامعة للتعاون مع كافة المؤسسات الدولية من أجل تبادل فرص التدريب والتعليم لطلاب الجامعة مع نظرائهم فى الجامعات الأخرى وذلك للإستفادة من الفرص والمنح التعليمية والتدريبية التى تقدمها الإتحادات والمؤسسات الإقليمية والدولية.



