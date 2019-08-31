أطول سفينة رحلات في العالم تبدأ أطول رحلة هذا الأسبوع

وذكرت صحيفة (ديلي ستار) أن السفينة التي تعد أطول سفينة سياحية في العالم ستأخذ ركابها في رحلة تستمر 245 يوما.





أعلنت شركة (فايكينج كروزيس) أن السفينة السياحية "فاكينج سان" ستبدأ غدا، الأحد، أطول رحلة سياحية فى التاريخ.وأضافت الصحيفة أن السفينة ستقطع ست قارات وسوف تتوقف في 113 محطة في 59 دولة.ولكن نظرا لأن مثل هذه الرحلة تتم لمرة واحدة في العمر فإنها تتكلف شبه ثروة حيث كشفت الصحيفة البريطانية أن حجز كابينة واحدة يتكلف 82 ألفا و999 جنيه استرليني وهو ما يعنى أن زيارة كل دولة تتكلف 1400 جنيه إسترلينى.