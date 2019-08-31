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معدل النمو في الهند يسجل أدنى مستوى منذ 6 سنوات

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:25 ص
الهند
الهند
أ ش أ
كشفت الأرقام الرسمية أن معدل نمو الناتج المحلي للهند سجل 5 في المائة خلال الثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو الماضي ليحقق أدنى معدل له منذ ست سنوات.

وجاء هذا المعدل أقل مما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي حيث سجل إجمالي الناتج المحلى معدل نمو بلغ 8 في المئة، كما يقل عن المعدل المسجل في الثلاثة أشهر السابقة حيث حقق نسبة 8ر5 في المائة.

وكشفت الأرقام الرسمية أن عددا من قطاعات الاقتصاد عانت في الفترة الأخيرة ، حيث قام قطاع إنتاج السيارات بتسريح مئات العاملين كما قامت شركات السلع الاستهلاكية بخفض الأسعار بسبب ضعف الطلب.

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