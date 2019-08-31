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هند النعسانى: الهجرة النبوية من أعظم الذكريات التي سجلها التاريخ

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:02 ص
الإعلامية هند النعسانى
الإعلامية هند النعسانى
كـريـم الـخـطـيـب
هنأت الإعلامية هند النعسانى، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، مشيرة إلى أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من أعظم الذكريات التي سجلها التاريخ لأمة خاتم الأنبياء.

وقالت  هند النعساني خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الهجرة النبوية الشريفة تذكرنا بالمعاناة التي عانى منها الرسول الكريم وأصدقائه من الظلم والاضطهاد والتضييق في ذات الوقت في مكة واضطهاد أهلها.

وأوضحت هند النعساني أن الهجرة النبوية الشريفة جاءت سبيل للخروج من الأزمة وتغير مجرى التاريخ وانطلاق الدعوة الاسلامية الي كل الارجاب، مؤكدة أن الهجرة النبوية الشريفة حدث فريد في تاريخ البشرية كلها وبها كثير من المعاني الايمانية والإنسانية.

وأشارت هند النعساني إلى أن الهجرة النبوية الشريفة فيها الكثير من الدروس والعبر الإيمانية، والتفرقة بين الحق والباطل، مستشهدة بقول الرسول الكريم لأبو بكر الصديق «لا تحزن إن الله معنا».

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