ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشروع بيوتكنولوجى ياباني لإنتاج ملابس من البروتين الصناعي

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:28 ص
ملابس
ملابس
أ ش أ
أعلنت شركة يابانية للبيوتكنولوجي عن تدشين خط إنتاج اعتبارا من شهر ديسمبر القادم لإنتاج سترة من نسيج منتج من البروتين الصناعى.

وأعلنت شركة (سبيبر) أنها قادرة حاليا على إنتاج بروتين معالج جينيا من خلال عملية خاصة تعتمد على البنزين .

وتعتقد الشركة أن المادة الجديدة يمكن أن توفر حلولا دائمة لاحتياجات صناعة الملابس للتحول عن المواد البتروكيماوية والمواد المنتجة من الحيوانات، ومن المتوقع ألا يتم الإنتاج التجاري قبل عام 2021 بعد انتهاء تشييد المصنع في رايانج بتايلاند.

موضوعات متعلقة

اللحوم النظيفة.. مصنعة في المختبر للنباتيين والباحثين عن الطعام الصحي والفقراء.. وستتوفر قريبا في السوق

ترشيحاتنا

ثنائي الزمالك يقودان الاتحاد السكندري لمواجة الابيض فى كاس مصر

الأزهر يوصي بالحرص على 6 عبادات في شهر محرم

اليمن.. بيان شديد اللهجة من الانتقالي الجنوبي للإخوان بعد عملية عدن

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

نجوم الأهلي والزمالك.. إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا للسعودية

محمد صلاح في مهمة مزدوجة مع ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور