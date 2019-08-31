انخفاض عدد سكان رومانيا لأدنى مستوى في نصف قرن

انخفض عدد السكان المقيمين في رومانيا إلى أدنى مستوى له في نصف القرن الماضي، بعد أن بلغ عددهم 4ر19 مليون نسمة في بداية عام 2019 بانخفاض 125 ألفا و 500 شخص عن يناير 2018 .



ونقل موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري عن أندريه رادوليسكو مدير تحليل الاقتصاد الكلي في بنك ترانسلفانيا إن هذا أقل عدد للسكان منذ عام 1967، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو الزيادة الطبيعية السلبية في عدد السكان وأيضا الهجرة للخارج.