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أخبار العالم

إصابة أكثر من 10 أشخاص في إطلاق نار ألاباما بالولايات المتحدة

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:26 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم، السبت، بإصابة نحو 10 أشخاص في إطلاق نار وقع خلال مباراة لكرة القدم بإحدى المدارس الثانوية.

وقالت الشرطة المحلية إن حالة نصف المصابين خطيرة للغاية، فيما ألقت الشرطة القبض على 2 مشتبه بهما، وتجري التحقيقات لمعرفة أسباب الواقعة.

ولفتت الشرطة الأمريكية إلى أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما.

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