السجن لاثنين في سنغافورة لتهريب يرقات جراد البحر خارج إندونيسيا

أصدرت محكمة مقاطعة جامبي الإندونيسية، حكما بالسجن ثلاث سنوات ضد اثنين من رعايا سنغافورة ودفع غرامة مليار روبية (110ر70 دولارا) لتهريب يرقات جراد البحر من جامبي إلى سنغافورة وفيتنام.



وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية أنه حكم أيضا على اثنين من الاندونيسيين بالسجن لمدة عامين وغرامة مليار روبية تورطا في عملية التهريب.



وأعلن أن الأربعة مذنبون في توزيع وإزالة الأنواع، مما يؤدي إلى خسائر للشعب الإندونيسي والدولة أو استزراع الأسماك خارج الأراضي الإندونيسية.