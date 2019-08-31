ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمدة أثينا الجديد في باريس للاستفادة من تقنيات النظافة العامة

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:33 ص
باريس
باريس
أ ش أ
أعلنت مدينة أثينا أن عمدة المدينة الجديد كوستاس باكويانيس قام بزيارة خاطفة إلى باريس بعد يوم واحد من أدائه اليمين، لملاحظة كيف تعالج العاصمة الفرنسية مجموعة الصرف الصحي والقمامة ووسائل النظافة العامة.

وقام باكويانيس، 41 عاما، بزيارة مستودع صحي في قلب العاصمة باريس فجرا وظل طوال اليوم حتى ساعة متأخرة من الليل، وقد لاحظ عن كثب عمليات جمع النفايات، وتنظيف الطرق والأرصفة وإفراغ الصناديق وإزالة الكتابة من على الجدران.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) أن عمدة أثينا الجديد أبدى اهتماما كبيرا بوسائل إعادة التدوير في العاصمة الفرنسية والمعدات المستخدمة في جميع عمليات الصرف الصحي في المدينة.كما تعهد بتحسين صورة أثينا، بدءا من القضايا المتعلقة بجمع القمامة والصرف الصحي في الأماكن العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس مدينة تواجه العديد من التحديات التي تواجهها أثينا ، بما في ذلك عدد كبير من الزوار والعديد من المعالم والمباني التاريخية، منوهة بأنه تواجه أثينا مشاكل صحية وجمالية خطيرة ، بما في ذلك الكتابة على الجدران "الجرافيتي" في العديد من مباني المدينة، وهذه المشاكل تخلق في بعض الأحيان أجواء غير سارة لكل من الزوار والمقيمين.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لمواجهة تأخر الزواج.. فتاة مصرية تجمد بويضاتها حتي ظهور الزوج المناسب.. فيديو

اليمن.. بيان شديد اللهجة من الانتقالي الجنوبي للإخوان بعد عملية عدن

ليفربول واستون فيلا.. أهم مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019

بسبب إعصار دوريان.. إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا

اخبار الرياضة .. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الكأس.. مصر تحطم الرقم القياسي فى الألعاب الأفريقية.. النني يصل تركيا تمهيدا للتوقيع لبشكتاش

فاضل على الحلم خطوة.. بيراميدز يقترب من نهائي كاس مصر لأول مرة في تاريخه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور