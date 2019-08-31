القوى العاملة تتابع إجازة أول محرم للعاملين بالقطاع الخاص

تتابع وزارة القوى العاملة ومديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات مع الشركات والمصانع، اليوم السبت، إجازة العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.



وكانت الوزارة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، بهذه المناسبة.



وقالـت وزارة القوي العاملة: إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.



ورفعت وزارة القوي العاملة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة والعافية.



وهنأت عمال وشعب مصر بهذه المناسبة السعيدة.