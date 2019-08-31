التعليم تستثمر فيهم.. ننشر تفاصيل الجهود المبذولة لتدريب المدرسين على النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حاليا مهتمة بالاستثمار في المعلمين، حيث قالت وزارة التربية والتعليم: "حرصنا على تدريب معلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على نظام التعليم الجديد، من خلال برنامج Teachers First - المعلمون أولًا".



وأوضحت الوزارة أن هذا التدريب تم بالتعاون مع شركاء الوزارة مثل Discovery Education - Egypt وUSAID/Egypt



وقالت وزارة التربية والتعليم: "نحن مستمرون في الاستثمار في المعلمين".



وأضافت وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على نظام التعليم 2.0 الجديد، شملت تدريبات مجمعة للمعلمين المستهدفين في التدريب مقسمة على ثلاث مراحل: "فترة صيفية - الفصل الدراسي الأول - الفصل الدراسي الثاني"، يتخلل ذلك زيارات مدرسية لمتابعة أثر التدريب.



وأكدت الوزارة أنها مستمرة فى دعم المعلمين بكل ما يحتاجونه من برامج تنمية مهنية لصقل مهاراتهم وإطلاعهم على فلسفة النظام لتحقيق أهدافه وتذليل كل ما يقابل المتدربين من صعاب لخلق كوادر مصرية قادرة على استكمال عمل المنظومة.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الثقافي البريطاني واستمرارًا لأنشطة البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP) تم استكمال المرحلة الثالثة من تدريب 491 من معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات ومعلمي العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من 7 يوليو 2019 حتى 28 أغسطس 2019.



جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 1840 موجها بالصفوف الأولى في الفترة من 6 إلى 11 يوليو 2019، و2290 مدربا للصف الأول الابتدائي في الفترة من 13 إلى 22 يوليو 2019 على نظام التعليم الجديد، ومن المستهدف تدريب 2200 مدرب بالصف الثاني الابتدائي وذلك خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو 2019.



كما انتهت الوزارة من تدريب مدربي التدريس الصفي للصفين الثاني والثالث الابتدائي حول استراتيجيات التدريس الصفي متعدد التخصصات للصفوف الأولى بإجمالي 3290 مدربا الذين قاموا بدورهم بتدريب 70 ألف معلم للصفين الثاني والثالث الابتدائي.



كما تم تدريب 1700 مدرب حول استراتيجيات البرنامج العلاجي على مهارات اللغة العربية للصفوف العليا الذين قاموا بدورهم بتدريب 55200 معلم.



وتم تدريب 4800 مدرب للصفين الأول والثالث الابتدائي على مهارات اللغة العربية والرياضيات، والذين قاموا بدورهم بتدريب 35 ألف معلم من معلمي الصف الثالث الابتدائي، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.