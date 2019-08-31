رئيس دافوس سابقا: فرص مصر التصديرية لأمريكا أقوى من الصين

أكد المهندس شريف الديوانى، رئيس الشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس) بسويسرا سابقا والخبير الاقتصادى الدولى، أن فرص مصر قوية جدا في مضاعفة الصادرات المصرية، شريطة وضع خطة ممنهجة لزيادة الإنتاج بشكل صحيح وبجودة فائقة تناسب السوق الأمريكى، خاصة أنهم يشترطون بعض شهادات المواصفات المعينة التي قد لا تكون متوافرة في المنتج المصرى في شكله التقليدى، لكن لابد أن نقول أن الفرصة موجودة ومتاحة ويجب استغلالها بشكل أمثل خاصة بعد زيادة حجم الصادرات المصرية خلال آخر عامين إلى 8 مليارات دولار.





وأضاف الديوانى، أن التعامل مع أمريكا في الوقت الراهن أفضل من الصين، خاصة بعد رغبة عدد كبير من كبرى الشركات الأمريكية الاستثمار داخل مصر خلال تلك الفترة واستغلال الفرص الاستثمارية في ظل وجود فرص في أسواق ضخمة مثل الولايات المتحدة، أصبحت لمصر فيها ميزة تنافسية مقارنة بدول أخرى.





وأكدت نحو 14 شركة من كبريات الشركات الأمريكية، رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد لقائهم الأخير مع الرئيس، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغت نحو 22.6 مليار دولار حتى نهاية مارس 2019





وقامت شركات بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018 وعلى رأسها جنرال إلكتريك والتي وقعت على عقود بقيمة 700 مليون دولار، وشركة مارس ريجلي التي توسعت بقيمة مليار جنيه في فبراير الماضى من خلال إضافة خط إنتاج جديد لمصنعها في السادس من أكتوبر، وقيام شركة كارجيل بضخ استثمارات جديدة بنحو 120 مليون دولار من خلال توسعات وخلق شراكة مع شركة ADM، كما أعلنت شركة بيبسيكو قيامها بضخ 515 مليون دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.





وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر 5 دول استيرادًا للمنظفات المخصصة للاستخدامات المنزلية من مصر، إذ سجلت وارداتها العام الماضى 1.1 مليار دولار، مقابل 684.6 مليون دولار في 2017، بحسب بيانات هيئة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة فيما سجّلت المنتجات الزجاجية أكبر زيادة بين المنتجات المصدرة عبر اتفاقية 'الكويز خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، إذ ارتفعت قيمة صادراتها من 48 ألف دولار خلال أول 5 أشهر في 2018، إلى نحو 1.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2019، بحسب بيانات الوحدة.





وقال إن التضييق التجارى التي تفرضه أمريكا على الصين، يمثل فرصة قوية للمنتج المصرى للانتشار في السوق الامريكى ومضاعفة حجم الصادرات المصرية للخارج خلال السنوات المقبلة مؤكدا أن فرص مصر لدخول السوق الأمريكي أقوى بكثير من السوق الصيني.



