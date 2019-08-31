محفزات اقتصادية.. إسرائيل تقدم عروضا لـ حماس مقابل التهدئة

عرضت إسرائيل على حركة حماس محفزات اقتصادية لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، مقابل هدنة طويلة المدى، مع تصعيد التوترات وسط قصف إسرائيل مواقع في غزة وإطلاق صواريخ من القطاع وتبادل التهديدات.



وبحسب تقرير القناة 12 العبرية، تم تقديم الاقتراح لقادة حماس.



وقالت حماس إنها غير مسئولة عن إطلاق الصواريخ الأخيرة من القطاع اتجاه المستوطنات الإسرائيلية.



وأعلنت إسرائيل أن حماس هي المسئولة عن إطلاق الصواريخ من القطاع، بينما تقول إنها تعتقد بأن حركة الجهاد الإسلامي هي سبب الاضطرابات الأخيرة.



وتزعم إسرائيل أن الحصار ضروري لـ"منع حماس وحركات أخرى في القطاع من الحصول على أسلحة وبناء بنية تحتية عسكرية".