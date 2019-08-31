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اقتصاد

الدولار يسجل 16.5 جنيه للشراء .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 31 -8- 2019

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:08 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
سجلت أسعار العملات في البنك الأهلي المصرى في تعاملات اليوم السبت 31 /8/ 2019، استقرارا ، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصرى أكبر البنوك المحلية.

ووفقا للموقع البنك الأهلي المصرى الالكترونى سجل الدولار الأمريكي نحو 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.2655 جنيه للشراء و18.4044 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترلينى نحو 20.102 جنيها للشراء و20.3001 جنيها للبيع، بينما سجل الدولار الكندى نحو 12.3883 جنيه للشراء و12.5075 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى نحو 16.7632 جنيه للشراء و16.937 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.5148 جنيه للشراء و15.6841 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار العملات العربية سجل الدينار الكويتي نحو 54.3138 جنيه للشراء و54.6952 جنيه للبيع، في حين سجل الريـال السعودي نحو 4.391 جنيه للشراء و4.4263 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.4915 جنيهات للشراء و4.5195 جنيه للبيع.

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