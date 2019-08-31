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أصداء واسعة لنشاط السيسي الخارجي.. خبير اقتصادى: الرئيس أعاد مصر للطريق الصحيح

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:34 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ميــــــــــــس رضــــــــــا
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الجانب الاقتصادي هو المحرك الأساسي لجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية التى يمكن من خلالها أن يعود بمصر للطريق الصحيح وهو طريق التنمية القائم على العمل والإنتاج.

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس نجح في خلق شراكات ومصالح استراتيجية متبادلة بين مصر وكبريات الدول والكيانات الاقتصادية في العالم.

وأضاف خبير التشريعات الاقتصادية: "شاهدنا التعاون في مشروعات مثل محطات الكهرباء الألمانية، والأبراج الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع الجانب الصيني، والتعاون الاستراتيجي مع فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، فضلا عن اندماج مصر في الاتحاد الأفريقي الذي تولت رئاسته وتجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وعلى جانب آخر تفاعلت مصر مع آسيا من خلال تكتل بريكس والآسيان".

وأكد  الدكتور وليد جاب الله أن تفاعل مصر مع كيانات دولية كبرى ظهر جليا من خلال جولات السيسي سواء مع الدول الصناعية السبعة والتيكاد، وغيرها من الكيانات التي كانت جولات الرئيس هي المحرك والدافع لوجود مصري قوي بها يؤسس لأن تعود الثقة في مكانة وقدرة الدولة المصرية، الأمر الذي ينعكس في صورة استثمارات أجنبية بمصر ترفع من الناتج المحلي وخلق مزيد من فرص العمل التي تدفع نحو مزيد من الحركة للاقتصاد لتحسين حياة المواطنين.

وتابع: "يتبقى التحدي متمثلا في أن تكون هناك استجابة من كيانات الاستثمار الداخلي لما يتم بصورة تجعلهم جاهزين للتعامل مع الشركاء الأجانب وأكثر قدرة على اقتناص الفرص الاستثمارية".

يشار إلى أن الرئيس السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، شارك في قمة "تيكاد 7" وأجري العديد من اللقاءات مع مسئولين بارزين.

وخلال القمة، جدد السيسي الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص والشركات اليابانية ومؤسسات التمويل للتعاون في أفريقيا، مشددًا على أن مسيرة "تيكاد" يجب أن تتواصل لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا.

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