أناقة واحتشام.. 20 صورة تكشف إطلالات الملكة رانيا في عيد ميلادها

في 31 أغسطس 1970 ولدت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأكملت اليوم عامها الـ 49 سنة، وعلى الرغم من ذلك مازالت تحافظ على أناقتها ومظهرها الجذاب الذي جعلها محط أنظار وسائل الإعلام والصحف العالمية.



واشتهرت الملكة رانيا بأناقتها وبذوقها الرفيع في اختيار الملابس والإطلالات التي كشفت عن قوامها المثالي والرشيق وجمالها الطبيعي.



تعشق الملكة رانيا الإطلالات والأزياء التي تجمع بين الأناقة والبساطة، فهي تبعد تماما عن الإطلالات المبالغ فيها أو الغير المناسبة لها، كما تحرص على تنسيق وإقتناء الحقائب والأحذية التى تزيد من فخمة إطلالتها وتمنحها إطلالة متكاملة.