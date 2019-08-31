كيلو البلطي بـ 27 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم السبت 31 أغسطس 2019

استقرت أسعار الأسماك اليوم، السبت 31 أغسطس 2019، بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، وسجل كيلو البلطي 27 جنيها، والبلطى نمرة "2" 22 جنيها، والبلطي الأسواني 25 جنيها، والجمبري نمرة "3" 150 جنيها.
أسعار الأسماك اليوم
وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ45 جنيها، والبورى "2" بـ 30 جنيها.
سعر سمك المكرونة
وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 66 جنيها، والجمبري 360 جنيها.
أسعار الأسماك اليوم
وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ45 جنيها، والبورى "2" بـ 30 جنيها.
سعر سمك المكرونة
وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 66 جنيها، والجمبري 360 جنيها.