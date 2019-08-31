كيلو البلطي بـ 27 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم السبت 31 أغسطس 2019

أسعار الأسماك اليوم



سعر سمك المكرونة



وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 66 جنيها، والجمبري 360 جنيها.



استقرت، السبت 31 أغسطس 2019، بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، وسجل27 جنيها،نمرة "2" 22 جنيها،25 جنيها، والجمبري نمرة "3" 150 جنيها.وبلغ سعر كيلونحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، والقراميط 20 جنيها، والبورى "1" بـ45 جنيها،"2" بـ 30 جنيها.