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اقتصاد

41.6 % ارتفاع الصادرات النفطية خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2018/2019

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
القسم الاقتصادى
أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن ميزان الخدمات شهد زيادة قدرها 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018/2019، حيث ارتفع فائض السفر السياحى بمقدار 1.8 مليار دولار، وزادت إيرادات قناة السويس بمقدار 0.1 مليار دولار.

وأكد مؤشر باروميتر الأعمال الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ارتفاع الصادرات النفطية بنحو 41.6% نتيجة ارتفاع صادرات الغاز الطبيعى والمنتجات النفطية خلال فترة الدراسة، وصاحب ذلك انخفاض فى الواردات النفطية بنسبة 6.3%، حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتى فى الغاز الطبيعى منذ أكتوبر 2018.

ويمثل التقرير نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على القطاعات بواقع 50% للصناعات التحويلية والخدمات المالية 13% والتشييد والبناء 12%، والنقل 10% والسياحة 8% والاتصالات 7% وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزى الصادر فى 5 مارس 2017.

وأوضح المؤشر، أن نسبة أجور وتعويضات الموظفين ارتفعت من 21.7% من إجمالى النفقات فى "يوليو- مايو" 2017/2018 إلى 22.3% فى يوليو- مايو 2018/2019، وجاء ذلك مع معدل نمو اسمى قدره 14.9%.

ويعكس التقرير نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على القطاعات بواقع 50% للصناعات التحويلية والخدمات المالية 13% والتشييد والبناء 12%، والنقل 10% والسياحة 8% والاتصالات 7% وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزى الصادر فى 5 مارس 2017.

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