ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي صيني: اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي حول علاقات بكين مع أوكرانيا لا أساس لها

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:26 ص
مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
أ ش أ
قال سفير الصين لدى أوكرانيا "دو وي" إن بلاده تحمي حقوق الملكية الفكرية عندما تتعاون مع الآخرين بما في ذلك أوكرانيا، مؤكدا أن اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" بشأن الصين والعلاقات الصينية الأوكرانية "لا أساس لها".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير الصيني لدى أوكرانيا في مقر السفارة بكييف ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم، السبت، تعليقا على تحذير بولتون خلال زيارته إلى كييف السلطات الأوكرانية من التعاون مع الصين بزعم أن بكين سرقت تكنولوجيا عسكرية.

وأضاف أن "الصين وأوكرانيا شريكتان استراتيجيتان، وعلى مر السنين، أجرى البلدان تعاونا في الأعمال التجارية بمختلف المجالات، على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، ما جلب منافع حقيقية لشعبيهما".

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع أسعار الثوم ..الفلاحين: علينا توفير التقاوى الموصى بها من وزارة الزراعة لتفادى ارتفاعها.. والمنتجين الزراعيين: نحتاج إلى سياسة زراعية وتصديرية

العثور على جثة شقيق نجمة هاري بوتر مصعوقًا بالكهرباء برفقة صديقه

بالأبيض بشرى تبهر متابعيها من مهرجان فينيسيا الدولي

لو بتربي قطط في المنزل..10 نصائح لا يمكن اغفالها.. وتحذير خاص للحوامل

لإحراج حسن نصر الله.. إسرائيل تنشر خطة الهجوم على إيران

قمة نارية بين يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس عصرية وجمال طبيعى.. شاهد أبرز إطلالات ابنة أحمد زاهر فى عيد ميلادها

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور