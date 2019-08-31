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رياضة

قمة نارية بين يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:27 ص
مباراة يوفنتوس ونابولي
مباراة يوفنتوس ونابولي ( أرشيفية)
محمد السعيد
يحل فريق نابولي ضيفا ثقيلا على نظيره يوفنتوس، اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدروي الإنجليزي.

ويسعى يوفنتوس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح نابولي في خطف ثلاث نقاط غالية خارج الديار وتصدر جدول ترتيب الدروي الإيطالي.

وحقق يوفنتوس الفوز في المباراة الماضية على حساب بارما بهدف دون رد، بينما فاز نابولي على فيورنتينا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان يوفنتوس تلقى ضربة موجعة مساء أمس، بإصابة مدافعه المخضرم جوريجو كيلليني بقطع في الرباط الصليبي.

ويلتقي اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها فريق ميلان مع بريشيا في تمام السادسة مساء.

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