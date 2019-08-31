جوجل تصمم أحدث هواتفها بخبرة عمال نوكيا.. وتستبدل الصين بفيتنام لهذا السبب

تخطط شركة جوجل "Google" الأمريكية لنقل الشركات الخاصة بها لتصنيع الأجهزة الإلكترونية من الصين إلى دولة أخرى.



ووفقا لموقع تك رادار التقني، فإن جوجل اتخذت هذه الخطوة بسبب سعيها إلى تجنب الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإلكترونيات الاستهلاكية المصنعة بالصين، خاصة وأن جوجل تستخدم حاليًا منشآت صينية لتصنيع العديد من الأجهزة، بما في ذلك هاتف "Pixel 3"، والمساعد الصوتي للأجهزة المنزلية الذكية "Google Home".



ويأتى هذا التحول بعد دخول الولايات المتحدة والصين في نزاع تجاري، مما أدى ذلك إلى فرض ترامب تعريفة جمركية على البضائع المصنعة بالصين، مما اضطر الشركة حاليا لاستبدال تصنيع أجهزتها من الصين إلى فيتنام.



ووفقًا لوكالة "Nikkei"، فإن جوجل "Google" بدأت بالفعل العمل على تحويل مصنع قديم لشركة لنوكيا في شمال فيتنام لتصنيع هواتفها الذكية "Pixel"، وهي نفس المنطقة التي استخدمتها "Samsung" لتطوير سلسلة الإنتاج الخاصة بها على مدار العقد الماضي، مما سيسمح لها بالاستفادة من مهارات العمال بالمنطقة لإنتاج الهواتف الذكية.



وتوضح Nikkei إن جوجل لديها خطط لزيادة شحنات الهواتف الذكية إلى ما يصل إلى عشرة ملايين بحلول نهاية العام الحالى، وهو ما يقرب من ضعف إنتاجها العام الماضي، وسوف يمنح المصنع الجديد الشركة قدرة أكبر على تحقيق هذا الهدف.



ولن تكون Google أول شركة تكنولوجية أمريكية كبرى تنقل الإنتاج بعيدًا عن الصين، في حين أن التعريفات كانت بمثابة حافز لهذا التحول، فقد كانت هناك مخاوف أيضًا من ارتفاع تكاليف العمالة بالدولة.



وبحسب ما ورد تتطلع شركة آبل أيضًا إلى تحويل ما بين 15 و30 في المائة من خط إنتاجها خارج الصين، إلى دول أخرى مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك، ومع ذلك فإن الأمر سيستغرق عدة سنوات لنقل جزء من الإنتاج بعيدًا عن الصين نظرًا للنظام البيئي المعقد الذي تم إنشاؤه هناك.