برشلونة في ضيافة أوساسونا بالدروي الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره أوساسونا اليوم، السبت، في تمام الخامسة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.



ويسعى برشلونة لتحقيق فوز مهم خارج الديار، بينما يطمح أوساسونا في صاحب الأرض والجمهور في تحقيق نتيجية إيجابية أمام البلوجرانا.



وكان برشلونة حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب ريال بيتس بنتجية 5 - 2، بينما تعادل أوساسونا سلبيا أمام إيبار.



ويفتقد فريق برشلونة للعديد من نجومه في مباراة اليوم بسبب الإصابة، على رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي.