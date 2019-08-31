للناجحين في الدور الثاني.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط

فتحت وزارة التعليم العالي، موقع التنسيق الإلكتروني، للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، لتدوين رغباتهم، وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 /9 /2019.ويأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لعام 2018 /2019.يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر هذا الرابط