ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للناجحين في الدور الثاني.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:38 م
الطلاب الناجحين في
الطلاب الناجحين في الدور الثاني
قسم التعليم
فتحت وزارة التعليم العالي، موقع التنسيق الإلكتروني، للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، لتدوين رغباتهم، وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 /9 /2019.

ويأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لعام 2018 /2019.


يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر هذا الرابط
https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب علمي رياضة .. قبل تسجيل رغباتك.. 6 جامعات بها أماكن شاغرة بكليات الهندسة

إقبال كبير على معامل جامعة حلوان في ثاني أيام تنسيق المرحلة الثانية.. صور

لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط

تنسيق 2019 .. نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات عبر هذا الرابط

لتقليل الاغتراب.. احصل على بطاقة الترشيح بـ تنسيق 2019 عبر هذا الرابط

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 سجل رغباتك .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

اهم الاخبار.. رينيه فايلر مديرا فنيا لـ الاهلي.. إعصار دوريان المدمر.. اسراء غريب وريم مهنا تثيران الجدل

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

اخبار الرياضة .. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الكأس.. مصر تحطم الرقم القياسي فى الألعاب الأفريقية.. النني يصل تركيا تمهيدا للتوقيع لبشكتاش

مش هتصدق.. سعر خيالى لفستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير

شهر اللا هزيمة.. أغسطس وش السعد على نادي الزمالك وجماهيره

بث مباشر .. مباراة كرة يد الزمالك أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار مخفضة.. محافظ القاهرة: معارض لتوفير الأدوات المدرسية بجميع الأحياء

أناقة واحتشام.. 20 صورة تكشف إطلالات الملكة رانيا في عيد ميلادها

بفستان أنيق.. أحلام تخطف الأنظار فى فرنسا.. صور