شعبة الملابس: موافقة التموين لمد فترة الأوكازيون سيحقق رواجا تجاريا

قال يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الأوكازيون الصيفى بدأ قبل موعده بناء على طلب تقدم به اتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى أن التجار كانوا ينتظرون الأوكازيون فى مثل هذا التوقيت من أجل تحريك الأسواق، ومواجهة حالة الركود مشيرا الى ان مبيعات الملابس قد تحسنت بشكل ملحوظ.





وأكد رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " أن المبيعات تاثرت بشكل ايجابى نظرا لتزامن موسم التخفيضات والاكازيون مع تواجد مناسبة حيث كانت بداية الاوكازيون الفعلية بالاسواق قبيل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن التاجر والبائع كانا يرغبان في تحقيق اعلى المبيعات مما ساهم معه تواجد القوى الشرائية بالأسواق لشراء الملابس الجديدة وادى هذا الى الشعور ان هناك بشكل عام تحسن ملحوظ.





ولفت رئيس الشعبة إلى أنه بالسير توازيا مع هذا التنسيق ومن أجل تحقيق الاستفادة المرجوة والكاملة بهدف تقييم النتائج فى النهاية دعت الشعبة الوزارة الى مد فترة الاوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأخير من سبتمبر حتى تساهم تخفيضات الاوكازيون فى رفع العبء عن كاهل الأسرة والمستهلك المصرى، خاصة وأن الاسرة المصرية تستعد لبدء عام دراسى جديد وهى فترة رواج تجارى ينتظرها السوق كل عام من اجل تحقيق الانتعاش وكسر حالة الركود حيث يكثر فيها تواجد القوى الشرائية بالأسواق بصورة لافتة مما سوف يساهم فى انتعاش الاسواق تجاريا وتحقيق الهدف المنشود.





وأشار إلى أن القانون حدد الفترة التي يحق للمستهلك فيها استبدال البضائع من المحال وهى 48 ساعة والمواطن من حقه اللجوء إلى القانون في حالة التعنت ورفض ذلك.





تجدر الاشارة الى ان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وافق على طلب شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمد فترة الأوكازيون الصيفي حتى 22 من شهر سبتمبر المقبل لمنح الفرصة لأصحاب المحلات التجارية للمشاركة في الأوكازيون وتقديم التخفيضات على الأسعار.



