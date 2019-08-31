بعد صورة الحضن.. عضو فرقة كايروكي يرد على خطبته من أمينة خليل

رد الفنان تامر هاشم، عضو فرقة كايروكي على الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول زواجه من الممثلة أمينة خليل بعد تداول صورة تجمعهما أثارت جدلا كبيرا بسبب احتضانه لها.



ورد تامر هاشم، على كل هذه الشائعات من خلال صورة جمعته بطفلته الصغيرة نشرها عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلًا: "baby" ليؤكد أنه متزوج ولديه طفلة.



وكان مانشيت بغلاف إحدى المجلات على لسان أمينة خليل، أثار جدلا كبيرا حيث قالت من خلاله: "استعد لخطوبتي" ولكنها خرجت بعد ذلك لتؤكد أن تصريحاتها تم فهمها بشكل خاطئ.

