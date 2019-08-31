صناع ألبوم في قربك لـ أصالة يتحدثون لـ صدى البلد.. أحمد زعيم يكشف كواليس حبيبتك أنا ومبقاش سر.. وناصر الجيل يرصد أسرار حاجة متخصكش

صناع ألبوم "في قربك" لـ أصالة يتحدثون لـ "صدى البلد"

أحمد زعيم يكشف كواليس "حبيبتك أنا" و"مبقاش سر"

ناصر الجيل يرصد أسرار "حاجة متخصكش"

وعبّر الشاعر عبد الحميد الحباك عن سعادته بتقديم أغنية "نكتة بايخة"، وذلك بعد التعاون مع أصاله في ألبوم "شخصية عنيدة" عام 2012، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققه معها منذ سنوات ألقى على عاتقه تقديم شيء جديد لها لا يقل أهمية عما قدمه معها من قبل.





وأضاف عبد الحميد الحباك: "أصالة من الشخصيات التي أعشقها على المستوى الشخصي، وأجد راحة في العمل معها بسبب حبها الشديد للمزيكا واهتمامها بكل تفاصيلها، كما عبّر عن سعادته بتكرار التعاون مع الملحن إيهاب عبد الواحد"، مشيرًا إلى أنهم قدموا عملًا مختلفا هذه المرة وتعمدوا صنع أغنية يتذكرها الجمهور دائمًا ويستمر نجاحها، كما أكد أنه سعيد بردود الأفعال على الأغنية، مشيرًا إلى أنها كانت تحديًا بالنسبة له ولأصالة التي عملت جاهدة لكي تظهر الأغنية بالشكل اللائق والمناسب، معبرًا: "أصالة تغني في الاستديو كأنها تغني للمرة الأولى، ولا تتعالى على أحد بل تأخذ رأي الجميع وتعطي المساحة لفريق العمل كله".

طرحت الفنانة أصالة مؤخرًا ألبومها الجديد "في قربك" والذي ضم عددا متنوعا من الأغاني من بينها "جابوا سيرته"، و"حيطة سد"، وجدا جدا"، وغيرها، "صدى البلد" حاور صنّاع الألبوم من الشعراء والملحنين والموزعين.كشف الملحن أحمد زعيم، كواليس أغنية "مبقاش سر"، حيث قال إنه في بداية الأمر تعاون مع أصالة في الألبوم بتقديم أغنية واحدة بعنوان "حبيبتك أنا"، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع الموزع الموسيقي توما، من ثم قام أمير، بإرسال له كلمات أغنية "مبقاش سر" وطلب منه أن يقوم بتلحينها، دون إخباره أي تفاصيل أخرى.وأكد أحمد زعيم أنه فور انتهائه من تلحين الأغنية شعر أنها تلائم أصالة كثيرًا، وبعد مرور ما يقرب من 3 أيام فقط أخبره أمير طعيمة أن الأغنية نالت إعجاب أصالة، وأنها سوف تقوم بغنائها، الأمر الذي أسعده بشكل كبير جدًا، معبرًا: "أستمتع كثيرًا بالعمل مع أصالة، وأحب تقديم الأغاني الدرامية معها بالأخص، وذلك بسبب مساحة صوتها العريضة، فهي تمتلك صوتا قويا ومميزا جدًا، وأنا سعيد بالمشاركة معها في الألبوم بأغنيتين".بينما قال الشاعر ناصر الجيل، إنه قام بعرض أغنية "حاجة متخصكش" على أصالة بعد انتهائها بالفعل من اختيار جميع أغاني الألبوم، ولكنها أعجبت بها كثيرًا وتحمست لها وقررت ضمها إلى الألبوم.وأضاف أنها قامت بتسجيلها على الفور، كما كشف سرًا حول الأغنية، حيث أكد أن أصالة تدخلت في تغير كوبليه داخل الأغنية، من خلال رؤيتها المختلفة لشكل الأغنية مما جعله يعيد كتابته والعمل عليه مجددا مع الملحن أدم حسين، حتى وصلوا في نهاية الأمر إلى الشكل الذي يرضيها.وأكد الشاعر عبد الرحمن محمد، أنه يشارك في ألبوم أصالة الجديد "في قربك" بأغنية "جابوا سيرته" من ألحان مديّن، وتوزيع أحمد إبراهيم، وقال إن الأغنية تروي حدوتة مختلفة، كما أنه يراهن عليها، حيث إنها حققت نجاحا كبيرا قبل طرحها بشكل رسمي، مشيرًا إلى أنها أغنية فريدة من نوعها ومختلفة عن أي عمل تم تقديمه من قبل.كما عبّر عن سعادته الكبيرة بالتعاون الأول له مع أصالة قائلًا: "العمل مع أصالة أهم خطوة في مسيرتي الفنية حتى الآن، وأنا تعلمت كثيرًا منها ومن العمل معها وأتمنى أن أكرر التجربة معها".كما أكد الشاعر عمرو المصري، أنه قدم عملا جديدا ومختلفا بـ أغنية "حيطة سد"، حيث إنه حاول جاهدا تقديم عمل فني يليق بمكانة أصالة الفنية وجمهورها الكبير، مشيرا إلى أن التعاون مع أصالة يعد إضافة لأي فنان، وأن الاغنية التي قدمها معها بها طابع خاص ومميز، وقال إنه كان يريد العمل مع أصالة منذ وقت كبير وبالفعل جاءت الفرصة من خلال المشاركة في هذا الألبوم، مشيرا إلى أن أصالة شخصية رائعة على المستوى الشخصي والفني، والتعاون معها كان إضافة كبيرة له.وكشف الملحن أحمد مصطفى، كواليس أغنية "جدا جدا"، حيث أكد أنه كان يتمنى العمل معها منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن التعاون في هذه الأغنية جاء من خلال الصدفة عندما قام الشاعر مصطفى حسن بإرسال كلمات الأغنية له عبر واتساب، من ثم قام بتلحينها وإرسالها لـ شريف قاسم الذي أبدى إعجابه الشديد بها وبالفعل قاموا بالعمل عليها، وأشار إلى أنه فوجئ بـ مكالمة هاتفية من أشرف سالم قائلًا له: "مبروك.. أصالة سوف تتصل بك لأنها أعجبت كثيرا بالأغنية وسوف تقوم بغنائها ضمن أغاني ألبومها الجديد".بينما عبّر الموزع الموسيقي عمرو الخضري عن سعادته بمشاركته في ألبوم أصالة الجديد "في قربك" بأغنية "حيطة سد"، خاصة أن هذا هو التعاون الأول بينهما، قائلًا: "الأغنية مختلفة جدًا عن أي عمل قدمته أصالة من قبل، على مستوى الكلام واللحن والمزيكا أيضًا"، كما أشار إلى أنهم قدموا معها السهل الممتنع، أما عن تعاونه مع أصالة فقال إنها "مدرسة في الغناء" ولإن من يعمل معها لابد وأن يتعلم الكثير من الأشياء، مضيفا أنها إنسانة محبوبة ومتعاونة مع فريق العمل كله.