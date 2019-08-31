خبير سياسي: العلاقات المصرية الكويتية تتميز بخصوصية كبيرة.. فيديو

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية الكويتية تتميز بخصوصية كبيرة، نظرًا لأهميتها بين كلًا من البلدين، مشيرًا إلى أن دولة الكويت واحدة من الدول الرئيسية التي ايدت مصر في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، ودعمت مصر في الكثير من المحافل الدولية.



وتابع "عز العرب" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم السبت، أن هناك توافقات في الرؤى ما بين قيادات مصر والكويت فيما يتعلق بالتفاعلات الإقليمية، حيث إن الدولتين يدعمان الحل السلمي للصراعات الداخلية العربية المسلحة، كما أن البلدان يتخذان موقفا مشتركا تجاه مكافحة الإرهاب العابر للحدود.



وأضاف "عز العرب" أن الخصوصية بين البلدين نابعة من مواقف وأحداث تاريخية صادقة، موضحًا أن الموقف المصري داعم كبير للمواقف الكويتية خاصة بعد الغزو العراقي لها.



وأردف أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر على المستوى العربي، حيث إنها الدولة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة.