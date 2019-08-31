بفستان أنيق.. أحلام تخطف الأنظار فى فرنسا.. صور

شارك مصمم الأزياء العالمى زهير مراد متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة للفنانة الخليجية أحلام خلال إحيائها حفل زفاف أقيم في قلعة الفيكونت نبيل بفرنسا.



وأطلت الفنانة الخليجية فى الحفل بإطلالة راقية وفخامة حملت توقيع المصمم العالمى زهير مراد، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الكشمير الذي يتصدر موضة 2019، واتسم التصميم بالتطريزات الرائعة التى زادت من قيمته.



وانتعلت أحلام حذاء أنيق ذا كعب عالٍ بنفس لون الفستان، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، وتزينت ببعض المجوهرات الفخامة كعادتها، واعتمدت أحلام على لمسات المكياج المتناسقة مع إطلالتها.



