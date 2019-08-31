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بـ نفس اللون وتصميم مختلف.. مي سليم وميس حمدان تبرزان أنوثتهما بإطلالة مشابهة

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:39 ص
ميس حمدان ومي سليم
ميس حمدان ومي سليم
آية التيجي
نشرت الفنانة مى سليم صورا عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، برفقة شقيقتها ميس حمدان، وهما بإطلالة متشابهة ورائعة ومميزة للغاية.

وارتدت مى سليم فستانا كت باللون الأسود، الذي يتمتع ببعض الخيوط من الأعلى مع بعض الإكسسوارات، ورفعت شعرها إلى الأعلى مع ترك بعض الخصلات المميزة على وجهها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث أبرزت لون عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون البينك كأحمر شفاه.

من جانبها اختارت الفنانة ميس حمدان إطلالة أنيقة وجذابة، وارتدت فستانا كت باللون الأسود، وهو ما أبرز أنوثتها، وقامت بترك شعرها على الجانبين بطريقة مميزة وطبيعية للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، كما أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون البينك ايضا كأحمر شفاه.

واختارت مى سليم و ميس حمدان إطلالة انيقة ومميزة للغاية، حيث إنهما اختارت قرطين بنفس لون الفستان، وهو ما أضاف لمسة جمالية إلى إطلالتها.


وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..
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