وبدأت سلسلة التنازلات.. أردوغان يعترف بعدم تحقيق أهداف المئوية

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتأخر تحقيق اهداف مئوية الجمهورية التركية التي كان وعد بأن حزبه الحاكم (العدالة والتنمية)، سيحققها بحلول الذكرى المئوية للجمهورية التركية الحديثة في 2023. حسبما ذكر موقع "أحوال".



كانت أهداف المئوية التركية 2023، قد تحددت عام 2011، حين كان الاقتصاد التركي يشهد ازدهارا، وحظي حينها حزب العدالة والتنمية الحاكم بثناء واسع على المستوى الدولي، وشملت الأهداف رفع الناتج الإجمالي المحلي إلى تريليوني دولار، ورفع متوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار سنويا، علاوة على رفع حجم الصادرات بنحو 500 مليون دولار، وتقليص نسبة البطالة إلى حد 5 في المئة.



ويشير الموقع التركي إلى أن السنوات اللاحقة كانت عجافا بالنسبة للاقتصاد التركي، مما جعل هذه الأهداف مستحيلة التحقيق في الموعد المحدد، ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 784 مليار دولار في السنة الأخيرة، وبقي متوسط الدخل الفردي أقل من 10 آلاف دولار.



ونقلت صحيفة عن أردوغان قوله: "حتى لو تأخرنا عدة سنوات، فسنحقق بالتأكيد أهدافنا لعام 2023".



وتعرضت تركيا في عام 2018 إلى أزمة اقتصادية قوية فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها، وسط توقعات بألا تشهد البلاد نموا ملحوظا في 2019.