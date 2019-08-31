تعرف على أماكن معرض أهلا مدارس في محافظتك

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، معارض أهلا مدارس في مختلف المحافظات استعدادا للموسم الدراسي والعام الدراسي الجديد 2019/2020، حيث سيتم طرح جميع الأدوات المكتبية والمدرسية والزي المدرسي والأحذية والمواد الغذائية أمام الطلاب وأولياء الأمور بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تصل إلى 50%.



من المقرر أن تنطلق غالبية معارض أهلا مدارس في جميع المحافظات بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية في كل محافظة أول سبتمبر المقبل، لفترات زمنية متفاوتة وفقا للجدول الزمني المحدد لكل معرض.



يستعرض صدى البلد، أماكن معارض أهلا مدارس في المحافظات وفقا لخريطة الغرف التجارية في كل محافظة كالآتي:



- القاهرة

يفتح معرض أهلا مدارس بالقاهرة أبوابه للجمهور بداية من الأحد - 2 سبتمبر وحتى يوم 8 سبتمبر، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.



- الجيزة

تنطلق ٦ معارض أهلا مدارس بالجيزة أول سبتمبر، حيث يقام المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، وستقام المعارض الأخرى بمراكز أوسيم، وكرداسة، والحوامدية.



- دمياط

انطلق معرض أهلا مدارس في دمياط، بشارع الكورنيش أمام مكتبة مصر العامة على مساحة 600 مترا.



-الإسماعيلية

يقام معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد على مساحة 600 متر مربع.



- كفر الشيخ

انطلق معرض أهلا مدارس في كفر الشيخ في معرض غرفة كفر الشيخ التجارية لمدة 20 يوما.



-القليوبية

تنطلق 3 معارض أهلا مدارس في القليوبية بمناطق بنها، والمؤسسة، والقناطر الخيرية، يوم سبتمبر المقبل.



-أسيوط

انطلقا معرضين أهلا مدارس بالغرفة التجارية لأسيوط لمستلزمات المدارس بالتعاون مع مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد".



-بني سويف

انطلقت معارض أهلا مدارس في بني سويف في مدينة بني سويف ومدينة الواسطى.



-الأقصر

تنطلق 4 معارض أهلا مدارس في مدينة الأقصر، ومدينة إسنا،ومدينة أرمنت، ومركز العديسات.



- أسوان

يقام معرضين لـ أهلا مدارس في أسوان أول سبتمبر، في منطقتي أسوان وإدفو.



- الشرقية

انطلق معرض أهلا مدارس بالشرقية في مدينة الزقازيق بالتعاون بين الغرفة التجارية ومبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية.



-الغربية

انطلق معرض أهلا مدارس بالغربية على مساحة 900 متر مربع على أرض البوريفاج في طنطا.







