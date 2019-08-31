بايرن ميونخ يواجه ماينز من أجل صدارة الدوري الألماني

يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني مع نظيره ماينز اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا في إطار الجولة الثالثة من الدوري الألماني للدرجه الاولى وذلك على ملعب أليانز ارينا .



ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز السادس وذلك بعد تعادله مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2 وفوزه على فريق شالكه بنتيجة 3-0 ويسعى نادي بايرن ميونخ الى الفوز في مباراة اليوم من أجل اعتلاء الصدارة.



بينما يحتل نادى ماينز المركز الـ18 والأخير، وذلك بعد خسارته لأول جولتين في افتتاحيات الدورى مما يصعب من مهمه فريق بايرن ميونخ.