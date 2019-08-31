بداية من وادي دجلة .. مدير التوعية بوزارة البيئة يكشف تفاصيل مهرجان الطبيعة والثقافات

قال محمد مصطفى مدير التوعية بوزارة البيئة ومدير مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية، إن محمية وادي دجلة ضمن 30 محمية طبيعية موجودة في مصر.



وأضاف محمد مصطفى خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية تم بتوجيهات من وزيرة البيئة لتنشيط السياحة البيئية في المحميات الطبيعية وجمع الثقافات المصرية المختلفة.



وأوضح مدير التوعية بوزارة البيئة، أن الهدف هم جمع كل الثقافات و القبائل المتواجدة في مصر، وهذا يعتبر الأول وهناك نية في توسع هذه الثقافات، فضلا عن الفنون والمشغولات والمعروضات والاكلات الشهيره لكل قبيلة، موضحا أنهم تخطوا الآن الـ 100 زائر ومازالوا في البداية لمعرفة المحميات الطبيعية وزيادة الإنتاج.