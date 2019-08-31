داعش والقاعدة يعتديان على الحزام الأمني في عدن.. أبرز ما قالت الصحف الإماراتية

الوطن: داعش والقاعدة يعتديان على الحزام الأمني في عدن

الخليج: 3 استقالات جديدة تعمّق أزمة حزب أردوغان في تركيا

الإمارات اليوم: عمران خان يتقدم مظاهرات باكستان تضامنًا مع كشمير



نشرت الصحف الإماراتية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك أن آلاف الباكستانيين، نزلوا إلى الشوارع تلبية لدعوة رئيس الوزراء، عمران خان، الذي تقدم تظاهرة إسلام آباد احتجاجًا على سياسة نيودلهي في كشمير الهندية.



ودوت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد كافة، ظهر أمس، وبثت قنوات التلفزيون نشيدي باكستان وكشمير، وتوقفت حركة السير لدقائق.



وفي العاصمة إسلام آباد تجمع الآلاف أمام المباني الحكومية، حيث ألقى خان خطابًا للأمة، واعدًا بمواصلة النضال من أجل كشمير حتى «تحريرها».



وقال عن الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان منذ الاستقلال في 1947، "سنقف إلى جانب كشمير حتى الرمق الأخير".



وأضاف منتقدًا بشدة نظيره الهندي ناريندرا مودي "اليوم نود أن نقول لسكان كشمير إننا جميعًا معهم، ونشعر بمعاناتهم".



وأكدت "الوطن" أن الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، قال إن «البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة». وأضاف قرقاش، في تغريدات له على «تويتر»، «لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف، وحوار جدة المقترح هو السبيل».



وبدأت خلايا "داعش" و"القاعدة" تضرب في محافظة عدن بعدما حركتها "جماعة الإخوان"، ومدتها بأسباب البقاء.



ونجا قائد قوات الحزام الأمني في محافظة عدن جنوبي اليمن، وضاح عمر عبدالعزيز، أمس، من محاولة اغتيال، فيما استشهد وجُرح نحو 15 جنديًا، إثر هجوم انتحاري نفذه إرهابي يقود دراجة نارية تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، في مديرية الشيخ عثمان شمال عدن، وبالتزامن، انفجرت عبوة ناسفة كانت تستهدف دورية أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني بمديرية دارسعد، شمال عدن، من دون أن يسفر الهجوم الثاني عن سقوط ضحايا.



وعقب العمليات الإرهابية التي ضربت العاصمة عدن، أعلنت قوات الحزام الأمني حظر حركة الدراجات النارية، ابتداءً من أمس الجمعة، كما شرعت قوات الحزام بتنفيذ عمليات مداهمات أمنية لمطلوبين أمنيًا، تواصلًا لحملتها الأمنية التي بدأتها منذ عدة أيام في عدن، ولحج، وأبين، وتمكنت خلالها من إلقاء القبض على عدد كبير من المطلوبين والمتورطين في إحداث الفوضى الأمنية بالتواطؤ مع حزب "الإصلاح" لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف الأمن والاستقرار، وفي السياق، وجه سياسيون أصابع الاتهام إلى الجماعات الإرهابية المرتبطة بحزب "الإصلاح" بالوقوف خلف الأحداث الإرهابية التي شهدتها عدن، وطالبت بتكثيف العمليات الأمنية لتحقيق السيطرة الأمنية في عدن، وما جاورها.



وأكدت "الخليج" أن 3 وزراء سابقين في تركيا استقالوا من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ما زاد من عمق أزمة الحزب الذي يشهد انشقاقات واسعة.



والوزراء الذين استقالوا من الحزب هم وزراء العدل والداخلية والصناعة والتجارة الخارجية السابقين في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، سعد الدين أرجين وبشير أطالاي ونهاد أرجون.



ومن المتوقع أن يشغل الوزراء المستقيلون مناصب في حزب يسعى لتأسيسه نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق علي باباجان، الذي استقال من حزب “العدالة والتنمية” في يوليو الماضي.



يأتي ذلك فيما تحدثت تقارير إخبارية في وسائل الإعلام التركية، مؤخرًا، عن تأسيس رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو مقرًا لحزب جديد في العاصمة التركية أنقرة.



وقالت وسائل إعلام تركية معارضة إن داود أوغلو، جدد هجومه ضد سياسات حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، والرئيس أردوغان.



وقال داود أوغلو، في تصريحات صحافية، إن كثيرين سيخجلون من النظر في وجوه الناس، إذا فتحت دفاتر مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى مسؤولين أتراك كبار ربما تورطوا في دعم الإرهاب.



وأضاف أن الفترة من الأول من يونيو حتى الأول من نوفمبر من عام 2015، تعد أخطر وأصعب الفترات السياسية في تاريخ تركيا، في إشارة إلى الفترة التي أطلقت خلالها حكومة “العدالة والتنمية”، اتهامات بالإرهاب ضد أعضاء حزب "الشعوب الديمقراطي".