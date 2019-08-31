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قمة التيكاد وذكرى وفاة نجيب محفوظ.. أهم ما جاء في ملفات الصحف اليوم

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:21 ص
صدى البلد
أماني نوار
استعرضت مقالات الصحف اليوم العديد من القضايا أهمها قمة "التيكاد" والاستثمار في قارة أفريقيا وذكرى وفاة نجيب محفوظ.

الاهرام
أسامة الغزالى حرب: تيكاد
الاستثمار فى القارة السمراء
حمدى رزق: عائدون إلى الحياة
خالد منتصر: نجيب محفوظ وأسئلة الطفل الفلسفية
تحدث أسامة الغزالي حرب عن قمة التيكاد، وتاريخ مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية، موضحًا أن اليابان قوة اقتصادية عظمى ولها مصالحها الاقتصادية والتجارية مع العالم كله.

يؤكد المقال أن مصر تضع مصالح دول القارة السمراء فى مقدمة اهتماماتها إيمانا منها بان تحقيق التنمية المستدامة فى هذه الدول ينعكس بالإيجاب على جميع الشعوب الإفريقية ويعطى الأكمل فى الاستفادة القصوى من الثروات الكبيرة التى تزخر بها.


المصرى اليوم
أعرب حمدي رزق عن سعادته، بصور المتعافين من الإدمان فى حفل ختام الدورى الرياضى لكرة القدم للشباب المتعافين من الإدمان، الذى أقيم بالمركز الأوليمبى بالمعادى، قائلًا :" صورة تفرح القلب الحزين، 160 شابًا عادوا من غيبوبة الإدمان إلى الحياة، يحرزون أهدافًا لطالما حرموا منها، ويقفزون عاليا فرحين بالانتصار على غول الإدمان".



الوطن
تناول خالد منتصر ذكرى العبقري نجيب محفوظ، قائلًا إنه خرّيج قسم الفلسفة الذى جعل الرواية هوايته التى يطرح فيها أسئلته الفلسفية والكونية والوجودية، مستعرضًا جزءًا من قصة قصيرة لها، وهى حوار بين طفلة مليئة بعلامات الاستفهام وأب يراوغها لأنه هو نفسه لم يصل إلى إجابة.


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