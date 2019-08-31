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شاهد .. متظاهرون سوريون يحرقون صور أردوغان ويدوسوها بالنعال

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:37 ص
حرق صور أردوغان
حرق صور أردوغان
عرفة البنداري
تداولت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، مقطع فيديو لمتظاهرين سوريين وهم يحرقون صور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعبيرا عن رفضهم لموقف أنقرة تجاه التطورات على الحدود بين سوريا وتركيا.

ويظهر الفيديو مجموعة من المتظاهرين في ادلب وهم يضرمون النيران في صورة "الرئيس التركي" قبل أن يدوسوها "بالأقدام".

وكانت أعدادا غفيرة من السوريين قد تجمعت بالأمس عند معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا في محاولة للدخول إلى الجانب التركي هربا من القتال في إدلب لكن قوات الدرك التركية تصدت لها واعتدت عليهم بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع.

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