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برلمان

رئيس إسكان النواب: إصدار كتيب لتوعية المواطنين بإجراءات تصالح البناء خطوة إيجابية

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:58 ص
مخالفات بناء
مخالفات بناء
معتز الخصوصى
وصف المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب مبادرة وزارة الاسكان والمرافق بشأن إصدار كتيب خاص بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بأنها خطوة إيجابية ممتازة لأنها تهدف لتوعية المواطنين بجميع الإجراءات الخاصة بالتصالح والرد على أي استفسارات تخصهم وكذلك الجهات الإدارية المختصة ، بالإضافة إلى أنه سوف يتاح لجميع المواطنين على الموقع الرسمى ويوزع على جميع لجان التصالح في المحافظات حرصًا منها على تصحيح الأوضاع المخالفة وتقنينها واستفادة المواطنين من مزايا قانون التصالح لإنهاء أى نزاع قضائى قائم في هذا الشأن.

وأكد والى، فى بيان صحفى له، أن وزارة الإسكان والمرافق تهدف من خلال هذا الكتاب إلى توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون ومزاياه لكى يبادر كل مواطن وقع بحقه مخالفة بناء لكى يبادر ويقنن وضعه في ضوء هذا القانون بكل سهولة ويسر وحفاظًا على حقه قبل انتهاء المدة المحددة ، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من القوانين الهامة التى تحمل إيجابيات كثيرة تصب فى صالح ملايين المواطنين ، الأمر الذى يحتاج إلى تسليط الضوء عليه إعلاميا بكثافة شديدة، بهدف توعية المواطنين وإرشادهم لتقديم طلبات تصالح وتوفيق أوضاعهم وبالتالى فإن وزارة الإسكان راعت ذلك من خلال مبادرتها بإصدار كتيب فى هذا الشأن حفاظًا على مصلحة المواطنين.

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