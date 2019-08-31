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برلمان

برلمانى يشيد برد متحدث القوات المسلحة على شائعات الجماعة الإرهابية بشأن الصيدليات

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:38 م
صيدلية
صيدلية
معتز الخصوصى
وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى التحية والتقدير للعقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة على سرعته ورده الحاسم والواضح بنفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.

واتهم حساسين فى بيان له اصدره اليوم الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية بأنها وراء جميع الإشاعات والسموم والأكاذيب التى تبثها ضد مصر وجميع مؤسساتها.

وأكد على اتفاقه مع إعلان المتحدث العسكرى مناشدة القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة.

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