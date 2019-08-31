التنوع البيولوجي في الحياة البرية بسيناء يحقق التنمية المستدامة ويكافح الفقر.. الكائنات المهددة بالانقراض تحدث تدهورا بيئيا.. ومراقبة الطيور مركز جذب للسياحة البيئية..صور

التنوع البيولوجي في الحياة البرية بسيناء يحقق التنمية المستدامة ويكافح الفقر

تنفيذ برامج لحماية الأنواع المهددة بالانقراض من الطيور والحيوانات

بحيرة البردويل أحد المواقع الهامة للطيور المائية





قال المهندس جمال حلمي مدير شئون تلبية بشمال سيناء، أن مصر تقع على أحد طرق هجرة الطيور الرئيسية في العالم ممثلة في محمية الزرانيق، وسجل أكثر من 470 نوعا، كما تعد مصر موطنــًا لـــ 93 نوعا من الثدييات، كما يوجد فى مصر 106 أنواع من الزواحف والبر مائيات، وعلى الرغم من جفاف المناخ فإنه يوجد فى مصر 2075 نوعا من النباتات التى تندرج تحت 758 جنسا، وعبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن خطورة عملية الاتجار فى الحيوانات البرية من خلال إحصائية توضح فداحة الجريمة التى تتعرض لها الأنظمة البيئية فى الدول الإفريقية.



حماية الحياة البرية



وأضاف المهندس جمال حلمي أن مصر تتابع ظاهرة حماية الحياة البرية على أرضها على مستويات عدة، منها المستوى التشريعي بإصدار القوانين والتشريعات الرامية لحماية الحياة البرية، وتنفيذ البرامج المحلية والدولية لحماية الطيور المهاجرة والأنواع المهددة بالانقراض، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتنظيم حملات ضبط التجار المخالفين، وهناك كائنات مهددة بالإنقراض مثل الغزلان والضباع والأرانب البرية وطيور الحباري، إضاقة إلى النباتات الطبية والرعوية، لذلك يجب علينا ليس فقط حمايتها وعدم الجور فى استخدامها والعمل على إكثارها فلو تم القضاء على هذه الأصناف تحدث عملية تدهور بيئي.



محطة رئيسية لهجرة الطيور



لفت المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة، إلى أن محمية الزرانيق وسبخة البردويل بمحافظة شمال سيناء ، تمثل محطة رئيسية لهجرة الطيور من أوروبا وآسيا خلال الخريف متجهة إلى أفريقيا ، والتي تضم نحو 270 نوعًا و 14 فصيلة من الطيور.



وأعلنت بحيرة البردويل من قبل الحكومة كأحد المواقع الهامة ضمن اتفاقية رامسار الدولية لحماية الأراضى الرطبة الهامة للطيور المائية، وذلك نظرًا لموقعها المتميز وبيئتها الطبيعية الغنية التى تعتمد عليها أعداد ضخمة للغاية من الطيور المائية المهاجرة خاصة فى منطقة الزرانيق.



ويتم حماية أنواع عديدة من الطيور المهددة بخطر الانقراض والأنواع ذات الحساسية العالية والتى انخفضت أعدادها مثل طائر المرعه وأيضًا كمنطقة من المناطق ذات الحماية الخاصة تحت طائلة اتفاقية برشلونه لحماية البحر المتوسط والمناطق ذات الحماية الخاصة.



وتحتوى الزرانيق على العديد من الأنظمة الإيكولوجية، منها: "البحيرة المالحة والحشائش البحرية الشاطئية والسبخات الملحية والكثبان الرملية والجزر والسهل الشاطئي".



وأكد الدكتور قدري يونس خبير التنمية المتكاملة بإقليم القناة وسيناء، أن أهداف إنشاء المحميات الطبيعية تتعدى مجرد الصيانة والحماية فهى تسعى الي تنمية السياحة البيئية التى تعتمد على طبيعة المكان ومنها سياحة مراقبة الطيور والتى تعمل المحمية على تطويرها حتى تصبح مركز جذب للسياحة المحلية والعالمية تجنى ثماره شمال سيناء وتعود بالنفع والفائدة على المجتمع. وتعد المحمية أيضًا من المناطق الهامة للدراسات العلمية والحفاظ على مناطق التراث التاريخى الموجودة بها.



كما توجد العديد من الأنشطة التى يمكن القيام بها داخل المحمية منها مراقبة ومشاهدة الطيور، برامج التعليم والتوعية البيئية، الدراسات والبحوث العلمية، السياحة البيئية، السباحة والتمتع بمياة البحر ورمال الشاطئ النظيف رحلات السفارى، زيارة المناطق الأثرية، التصوير والتمتع بمشاهدة الطيور عن قرب دون إزعاجه للتعليم والوعي البيئي.

تعد الحياة البرية مكونا رئيسيا من مكونات التنوع البيولوجي، حيث يلعب التنوع البيولوجي دورا أساسيا فى التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، ويعني التنوع البيولوجي الوصول إلى مجموعة متنوعة من أشكال الحياة الطبيعية من النباتات والحشرات والطيور والثدييات التي تساهم في تنوع و جمال كوكبنا، وكل نوع من هذه الأنواع يشكل جزءا من الطبيعة ودورة الحياة البيولوجية تعتمد عليها الحياة كلها ؛والكثير من النباتات و الحيوانات الآن معرضة للخطر بسبب الأنشطة البشرية.وتنحصر أسباب فقد الحياة البرية فى تدهور الموائل والاستخدام المفرط لها عن طريق الاتجار والاستغلال غير القانونى والتلوث بأشكاله المختلفة، والأنواع الغريبة الغازية وتغير المناخ.