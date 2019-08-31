المرصد السوري: توقف الغارات الجوية على إدلب مع بدء وقف لإطلاق النار

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوقف الغارات الجوية على إدلب شمال غرب سوريا صباح اليوم السبت مع دخول وقف لإطلاق النار أعلنته روسيا، حيز التنفيذ.



وذكر المرصد ومقره "لندن"- كما ذكرت قناة الحرة الإخبارية - أن "الطائرات الحربية غائبة عن السماء والغارات الجوية قد توقفت".

وأضاف أن المواجهات بين قوات النظام والمسلحين في أطراف إدلب توقفت كذلك بعد دخول هذه الهدنة الأحادية الجانب حيز التنفيذ ، لكن ضربات المدفعية والصواريخ بقيت متواصلة.



وكان الجيش الروسي قد أعلن أمس (الجمعة) وقفا لإطلاق النار من جانب واحد يلتزم به الجيش السوري على أن يدخل حيز التنفيذ صباح السبت في منطقة إدلب.